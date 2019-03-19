Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Çevik'in Agit Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na Atanması

Büyükelçi Çevik'in Agit Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na Atanması

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Halit Çevik'i tebrik etti.

Büyükelçi Çevik'in Agit Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na Atanması, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Halit Çevik'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AGİT'in en önemli misyonlarından Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na yine bir Türk Büyükelçi'nin atanması diplomasimizin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeni atanan Büyükelçi Çevik'i tebrik eden Çavuşoğlu, görevi devreden Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a ise başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Halit Çevik, Ukrayna, Güncel
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