Büyükelçi Chilcott'tan Vali Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Büyükelçi Chilcott'tan Vali Yazıcı'ya ziyaret

Antalya Valisi Yazıcı: "Biz iddialıyız"

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'ı makamında kabul etti. Kentte alınan önlemleri Büyükelçi Chilcott'a anlatan Yazıcı, "Biz iddialıyız. Pandemiyle ilgili tüm tedbirler alınmış durumda" dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Chilcott, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Büyükelçi Chilcott, Vali Yazıcı'nın, 'Antalya'ya tatile mi, yoksa iş için geldiniz?' sorusuna iş için geldiği cevabını vererek, kentte bulunan konsolosluğu hakkında bilgiler verdi.

"Tüm tedbirleri aldık"

Antalya'da her türlü sağlık güvenliğinin alındığını kaydeden Vali Yazıcı ise "Pandemi tehdidiyle ilgili tüm tedbirleri aldık. Biz iddialıyız. Pandemiyle ilgili tüm tedbirler alınmış durumda. Bende dolaşıyorum. Otel ve çeşitli işletmelere gittim. İnsanların kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Otel, restoran gibi işletmeleri denetliyoruz ve sıkı şekilde denetliyoruz. Kurallara uygun hareket edildiğini gördük. Kurallara uymayan insanlara ceza uygulamalarımız var. Ceza da uyguladıklarımız oldu. Açıkçası otellerde yeterince misafir olmadığı için kurallar aksamıyor. Çalışanlar da mutlak suretle kurallara uyuyor, maskesini takıyor" ifadelerini kullandı.