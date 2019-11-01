Büyükelçi Christian Berger'e Adıyaman'da davul zurnalı karşılama

Adıyaman'da ziyaret ve temaslarını sürdüren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, davul zurna ve halkoyunları ile karşılandı.



3 gün sürecek "AB-Türkiye Gençlik Forumu - Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı" etkinliği kapsamında Adıyaman'da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Forumu' etkinliğine katıldı.



Burada konuşma yapan Büyükelçi Christian Berger, sosyal medya kullanımı ve sosyal medya da haberlerin rakamsal verilerini paylaştı. Berger, "Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 69'u haberlere çevrimiçi online olarak ulaşıyor. Avrupalıların yüzde 62'si sosyal medyayı kullanıyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 63. Avrupalıların yüzdü 28'i sosyal medyada çıkan haberlere güveniyorlar. Bu etkinlikten sonra hepimiz sosyal medyada çıkan haberlerine şüpheci yaklaşacağız" dedi.



Diğer konuşmacılar Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'ta geleneksel medya ve sosyal medya ile ilgili görüşlerini paylaştı.



Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Zafer Elgin'in yaptığı Prof. Dr. Sinan Canan, Miray Akovalıgil, Aykut Elmas ve Ünsal Ünlü foruma konuşmacı olarak katıldı. Forum etkinliğinin ardından Büyekelçi Berger, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, sohbet etti.



Büyükelçi Berger, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret ettikten sonra Gölbaşı Belediyesine geçti. Berger, burada yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Davul zurna eşliğinde halkoyunları ekibinin folklor gösterisi sunuldu.



Berger ve eşi halkoyunları ekibinin gösterisini hayranlıkla izlerken, kendilerine çiçek takdim edildi. Başkan İskender Yıldırım'ın makamına geçen Berger'e ilçenin anahtarı, fincan takımı ve saat hediye edildi. Berger ve beraberindeki heyet Gölbaşı Tabiat Parkına giderek, Gölbaşı Gölü etrafında gezinti yaptı. Berger gece ise, Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Gurubunun konserini izledi. - ADIYAMAN