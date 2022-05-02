Büyükelçi: Çin ve İngiltere, Hidrojen Enerjisi İşbirliğinde Büyük Bir Potansiyele ve Geniş Olanaklara Sahip - Son Dakika
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Büyükelçi: Çin ve İngiltere, Hidrojen Enerjisi İşbirliğinde Büyük Bir Potansiyele ve Geniş Olanaklara Sahip

02.05.2022 14:52
Büyükelçi: Çin ve İngiltere, Hidrojen Enerjisi İşbirliğinde Büyük Bir Potansiyele ve Geniş Olanaklara Sahip

MANCHESTER, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, hidrojen geliştirme konusunda Çin ve İngiltere'nin ortak çabalarını överek her iki tarafı da gelecekte karşılıklı fayda sağlayan daha fazla işbirliğinde bulunmaya teşvik etti.

MANCHESTER, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, hidrojen geliştirme konusunda Çin ve İngiltere'nin ortak çabalarını överek her iki tarafı da gelecekte karşılıklı fayda sağlayan daha fazla işbirliğinde bulunmaya teşvik etti. Zheng, Çin ve İngiltere'nin geçtiğimiz yıllarda hidrojen yakıt hücreleri ve hidrojen sanayi parklarında ortak projeler gerçekleştirdiğini ve hidrojen enerjisinde bu tür karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin büyük bir potansiyel ve gelecekte büyüme için geniş olasılıklar barındırdığını söyledi. Zheng bu açıklamayı Perşembe günü, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Wuhan kenti ve İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Manchester'ın çevrimiçi ortak ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Çin-İngiltere Hidrojen Enerjisi İşbirliği Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında yaptı.

Zheng, iki tarafın, yerel hükümetlerini aralarındaki iletişimi güçlendirmeleri, politika önlemlerini yerleştirmeleri, ticari ortaklıklar için platformlar oluşturmaları ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde yeni vurgular yaratmaları için teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçi, "Hidrojen enerjisi standartları konusunda uluslararası işbirliğini desteklemeli, uluslararası hidrojen enerjisi endüstrisinin geliştirilmesi için sağlam bir ortam sağlamalı ve bu endüstrinin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimi için katkıda bulunmalıyız" dedi. Zheng, forum katılımcılarına yaptığı konuşmada, forumun iki ülke liderleri arasında yeşil kalkınma ve ekolojik koruma konularında işbirliğinin geliştirilmesinde varılan mutabakatın uygulamaya konması açısından önemli olduğunu söyledi.

İki gün süren forum, hidrojen enerjisi endüstrisinde mevcut gelişmeler ve işbirliği fırsatları hakkında her iki taraftan hükümet temsilcileri ile hidrojen enerjisi uzmanları, bilim insanları ve iş liderleri arasında yapılan konuşmalara ev sahipliği yaptı. Açılış töreninde, 1986 yılında kardeş şehir ilan edilen Wuhan kenti ile Manchester kenti arasında hidrojen enerjisi endüstrisinde karşılıklı görüş alışverişi ve işbirliği konularında bir mutabakat zaptı imzalarken, Wuhan Teknoloji Üniversitesi ile Manchester Metropolitan Üniversitesi de hidrojen enerjisinde işbirliği konusunda bir iyi niyet mektubuna imza attı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester, Büyükelçi, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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