Büyükelçi Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurum ve STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Büyükelçi Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurum ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

18.10.2022 21:56

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Eğitim Müşavirliği, Ziraat Katılım, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra İHH ve Hayrat İnsani Yardım vakıflarının da aralarında olduğu STK temsilcileri ve farklı üniversitelerde Türkçe dersi veren öğretmenler katıldı.

Tanışma toplantısında kurum ve STK faaliyetleri hakkında bilgi alan Çobanoğlu, talep ve önerileri dinledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurum ve STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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