Büyükelçi Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurum ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

Tanışma toplantısında kurum ve STK faaliyetleri hakkında bilgi alan Çobanoğlu, talep ve önerileri dinledi.

Türkiye 'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan 'daki Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Kaynak: AA

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