Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika

Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

09.04.2021 11:22
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret, System.String[]

Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Büyükelçi, "Çevre sağlığı ve karbon salınımı ile ilgili ciddi yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye için bir fırsat olabilir." mesajı verdi. KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile Malta arasında ekonomi ve ticaretin artması için karşılıklı heyetlerin görüşerek işbirliği ve güç birliği yapması gerektiğini söyledi.

Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, KTO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Cuatajar'ı KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri Şevket Uyar ile Mehmet Gülsoy karşıladı. Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi tecrübesi olan kadim bir şehir olduğunu ve 125 yaşında olan Kayseri Ticaret Odası'nın 21 bin üyeli şehrin en büyük meslek örgütü olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Odamızın tarihi 4 bin 500 yıl öncesine dayanır. Kültepe-Kaniş'de yapılan kazı çalışmalarında bulunan tabletlerde ilk yazılı senedi, ilk aile anayasasının ve kurumsal yapının yazıldığı aynı zamanda 'bitkarim' adı altında bir sivil toplum kuruluşunun olduğu, buraya üye olmayanların ticaret yapamadığı tabletlerden anlaşılmaktadır. İlk uluslararası fuar Yabanlu Pazarı adı altında Kayseri'de gerçekleştirilmiştir. Bugün ise 3 OSB'si, 4 üniversitesi ile Türkiye'nin tam ortasında olan şehrimiz, 2 milyar 572 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır." dedi.

"TİCARETİN ARTMASI İÇİN KARŞILIKLI HEYETLER GÖRÜŞEREK İŞBİRLİĞİ VE GÜÇ BİRLİĞİ YAPABİLİR"

Malta ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy,

Türkiye ile Malta arasında 2020 yılı itibariyle İhracatımız 355 milyon dolar, İthalatımız ise 43 milyon dolar seviyelerinde. Kayseri ile Malta 2.2 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirmiştir. Kayseri en fazla ihracat yapan 9'ncu şehirdir. Ülke olarak Malta ile kimyevi maddeler, Elektrik-elektronik, Otomotiv, Gemi ve yat ve Tütün gibi sektörlerle ağırlıklı olarak çalışılıyor.

Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. İnşallah kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz. Karşılıklı heyetlerin görüşerek iş birliği ve güç birliği yapması gerekir. Pandeminin bitmesiyle birlikte ticari işbirliğimiz daha sıcak noktalara gelir. Geçmişten gelen kadim dostluğumuzu devam ettiririz. Bazı ülkeler kendi kendilerine yetebilmek için ilaç sektörüne müthiş bir şekilde yatırım yapıyorlar. Onun üzerinde ar-ge çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Yaşanılabilir bir dünya ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için bizde Yeşil mutabakata destek veriyoruz. Yatırımcılarımıza ilk başta yük getiriyor gibi gözükse de bu olmazsa olmazımız. Karbon salınımının daha az olması için bu yatırımların yapılması gerekiyor. Ülkemizde de çalışmalar şimdiden başladı. Malta ile karşılıklı olarak ekonomi ve ticaretimizin güçlenmesi için işbirliklerinin devam etmesini diliyoruz. " diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ CUTAJAR : KAYSERİ İLE KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK SEKTÖR VAR

Ziyarette konuşan Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, ise " Türkiye ile 16. Yüzyıla dayanan bir dostluğumuz var. Osmanlının izleri hala Malta'da duruyor. Malta dil kurslarında çok aranan bir destinasyon. Türkiye'den de bir çok öğrenci dil kursu için Malta'ya geliyor. Öğrenci değişimleri ile güzel çalışmalarımız var. Malta'da 500'ün üzerinde Türk firması iş yapmaktadır. 2020 yılında Türkiye'den Malta'ya yatırım 2.2 milyar dolara ulaştı. En önemli yatırımlarımızı Türkiye ile gerçekleştirdik. Malta küçük bir ülke olabilir ama Türkiye'deki yatırımcılar için Avrupa ve Kuzey Afrika için açılan kapı olarak görülüyor. Türkiye'deki finans ve sigorta şirketleri Malta'ya teveccüh gösteriyor. Malta güvenilir bir liman. Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görülüyor. Kazan kazan mantığında eczacılık sektöründe karşılıklı iş ortaklıkları yapabiliriz. Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle İlaç ile ilgili olarak yapacağımız işbirliğinde Malta'da bulunan Sağlık otoritelerinin Avrupa Birliği ülkelerine satışı yönünde sertifika verme yetkileri var. Bunu kullanabilirsiniz. Malta'da ilaç firmaları, disbiritörlük veya ofis açabilirler. Yeni tedarikçiler arıyoruz. Türkiye'de bu konuda önemli bir yer tutuyor. Çünkü Malta'da da ilaçlar vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Bu konuda da konteyner sıkıntısı yaşıyoruz. Koruyucu önlük gönderecektik konteyner bulamadık. Çevre sağlığı ve karbon salınımı ile ilgili ciddi yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye için bir fırsat olabilir. Dijitalleşme ilgili Malta hükümetinden ihale alan Türk firmaları var. İşbirliğine de gerek yok direk gelebilirler. Yüzde 90'dan fazla inşaat ihalelerimizi Türk şirketleri alıyor. Yol konusunda kaliteli işler yapılıyor, zamanında önce teslim ediliyor. Yapabileceğimiz o kadar çok iş var ki, karşılıklı kar edebilecek ve pazar sağlayacak çok sektörler var. " diye konuştu.

Ziyaret, KTO Başkanı Gülsoy'un Büyükelçilere Kültepe-Kaniş Karum'da çıkarılan yazılı tabletlerin replikasını hediye etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

Türkiye, Kayseri, Ankara, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika


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