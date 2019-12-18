Büyükelçi Demirer'in tercihi "Sarıkamış Şehitleri anısına" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Demirer'in tercihi 'Sarıkamış Şehitleri anısına' oldu - Son Dakika

Büyükelçi Demirer'in tercihi "Sarıkamış Şehitleri anısına" oldu

6 saat önce

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Demirer'in tercihi

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Demirer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Demirer, haber kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Sarıkamış, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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