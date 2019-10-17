Büyükelçi Esenli İtalyan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatıyla Suriye'de Kürtlere karşı değil, terörist organizasyonlara karşı mücadele verdiğini, İtalya'nın da kendilerinin bu çabalarını anlamasını beklediklerini söyledi.



Büyükelçi Esenli, İtalyan ulusal radyosu Rai1'de "Radio anch'io" programına katıldı. İtalyan kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan Türkiye'nin Kürtlere karşı operasyon yaptığı savının doğru olmadığını belirten Esenli, "Türkiye Kürtlere karşı değildir. Türkiye terörist organizasyonlara karşıdır." dedi.



Türkiye'nin birkaç yıl önce Kobani'nin DEAŞ tehdidinden kurtarılması için Türkiye'nin Iraklı Peşmergelerin Türkiye sınırlarından geçmelerini sağlayarak yardımcı olduğunu anımsatan Esenli, bölgedeki Kürtlerin korunması için azami dikkat gösterdiklerini ifade etti.

İtalyan basınında harekatla ilgili çok fazla dezenformasyon olduğuna dikkati çeken Esenli, "DEAŞ bir terör örgütüdür, YPG de bir terör örgütüdür ve bu, İtalyan basınında açıkça belirtilmemektedir. İtalyan dostlarımız bu yanlış bilgilendirilmeler yüzünden Türkiye'nin verdiği mücadele hakkında yanlış yorumlar yapmaya başladı." diye konuştu.

Esenli, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ABD seyahatinde dün Başkan Donald Trump ile yaptığı ortak basın toplantısında, "PKK birçok açıdan DEAŞ'tan daha kötüdür" açıklamasını anımsatarak, "Bunların dikkate alınması gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum. Çok önemli hayati bir şey ki YPG/PYD, müttefikimiz ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin hedefine ulaştığında duracağını kaydeden Esenli, "Hedefimiz bölgesel bir istikrar ve güvenlik. Kürtlerin, Türkmenlerin, Müslümanların, Hristiyanların yan yana ve güven içinde yaşamaları. Geleceğe yönelik iyimseriz. Bu bizim yaptığımız büyük bir fedakarlıktır ve müttefiklerimizin bunu anlamasını diliyoruz. İtalya'nın da çabalarımızı anlamasını ve kabul etmesini bekliyoruz. Hala bu desteği göremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Esenli, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günün ertesinde İtalyan basının önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İtalya'da mukim yabancı gazetecilerin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin gerekçelerini aktarmıştı. Esenli, ayrıca harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana, Rai Radio 1 radyo kanalına, Rainews24 televizyonuna, La Stampa ve La Repubblica gazetelerine ayrı ayrı demeçler vererek, İtalyan kamuoyunu bilgilendiriyor.