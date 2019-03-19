Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Eşleri Bahar Çayında Buluştu

Büyükelçi Eşleri Bahar Çayında Buluştu

1 saat önce

Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin eşleri yıllık bahar çayı etkinliğinde buluştu.

Büyükelçi Eşleri Bahar Çayında Buluştu, System.String[]
Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin eşleri yıllık bahar çayı etkinliğinde buluştu.

Bangladeş Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ile çok sayıda diplomatik misyon şefinin eşi katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Sıddıki, Türkiye ile Bangladeş ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Ülkesinin tarihi ve coğrafi özelliklerini tanıtan bir sunum yapan Sıddiki, çayın hem Türkiye'de hem de ülkesinde bol miktarda tüketildiğini kaydetti.

Sıddıki, "Türkler çayı sütsüz, Bangladeşliler ise süt ile tüketiyor. Ayrıca aradaki fark, bizim çayımız kokusu ile burna, Türk çayı ise daha çok damak tadına hitap ediyor." dedi.

Büyükelçinin eşi Rashna Farruk Sıddıki, bahar çayı buluşmasının yabancı misyon şeflerinin eşlerinin (Spouses of Heads of Missions-SHOM) yıllık düzenlediği en büyük etkinlik olduğunu ve DMEDD üyeleriyle SHOM'u bir araya getirdiğini söyledi.

Konukların büyük bölümünün geleneksel kıyafetleriyle katıldığı davette, büyükelçi eşlerinin kendilerinin hazırladığı yemekler beğeniye sunulurken, el işi ürünler de sergilendi.

Davetlilerin tattığı lezzetler arasında Filistin'den "Moajanat", Kanada'dan "Tourtière", Kongo çöreği, Irak lahmacunu, Sırbistan'dan kremalı salata, Sudan'dan "Tamiya", Panama'dan "Shrimp Ceviche", Libya'dan "Rishta", Güney Kore'den "Kimbap", Pakistan'dan "Sheer Khurma", İsviçre çikolatası keki, Kuveyt'ten "Sab el-Gafsha", Bangladeş'ten "Roshogolla" yer aldı.

Etkinlik, davetlilere ikram edilen özel kahve ve öğle yemeğinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:34 Kaynak: AA

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