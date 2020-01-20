Büyükelçi eşleri, Çankaya evine renk katıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi eşleri, Çankaya evine renk katıyor - Son Dakika

Büyükelçi eşleri, Çankaya evine renk katıyor

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin vatandaşların boş zamanlarını verimli geçirmeleri için ilçenin 27 noktasında açtığı Çankaya Evleri renkli kişilikler ve farklı ülkelerden kursiyerleriyle adından söz ettiriyor.

Büyükelçi eşleri, Çankaya evine renk katıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesinin vatandaşların boş zamanlarını verimli geçirmeleri için ilçenin 27 noktasında açtığı Çankaya Evleri renkli kişilikler ve farklı ülkelerden kursiyerleriyle adından söz ettiriyor.


Çankaya Belediyesinin hobiden meslek edindirmeye kadar farklı kurslarda Çankayalılara hizmet verdiği Çankaya Evlerinde her yaştan binlerce vatandaşa kapılarını açarken kurslara katılan farklı ülkelerden kursiyerler de renkli kişilikleriyle kursların gözbebeği olmaya devam ediyor.


Çankayalıların adeta ikinci evleri özelliğini taşıyan ve 27 Çankaya Evinden birisi olan Bayraktar Çankaya Evinde dikiş nakış kursuna katılan Letonya, Makedonya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçilerinin eşleri bir yandan kursa renk katarken bir yandan da diktikleri kıyafetlerle takdir topluyorlar.


Ekim ayında eğitmenleri Saadet Kayalı ile başladıkları kursta epey bir yol kat eden Letonya Büyükelçisinin eşi Anta Spunde, Makedonya Büyükelçisinin eşi Zvonko Mucunskı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Pauline Mulumba Haziran ayına dek sürecek kurs boyunca derslerde Türk arkadaşlarıyla kursun keyfini çıkarıyorlar.


Yetenekleri ve el becerileri ile dikiş nakış kursunda yabancılık çekmeyen Büyükelçi eşleri Salı gününü iple çekiyorlar. Diplomat eşlerine de kursu tavsiye eden eşler, kendilerine bu imkanı sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ettiler. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı
Dan Bilzerian, Conor McGregor'ın maçında 900 bin dolar kaybetti Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükelçi eşleri, Çankaya evine renk katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]