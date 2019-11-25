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Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı

6 saat önce

- Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı Büyükelçi eşleri diyabetli çocuklar için podyumda yürüdüANKARA - Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilerin eşleri diyabetli çocuklar için podyumda yürüdü.

- Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı

Büyükelçi eşleri diyabetli çocuklar için podyumda yürüdü

ANKARA - Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilerin eşleri diyabetli çocuklar için podyumda yürüdü.

Ankara'da bulunan Erimtan Müzesi'nde diyabetli çocuklar için bir yardım defilesi düzenlendi. Defilede, Türkiye'deki yabancı büyükelçi eşleri gönüllü olarak mankenlik yaptı. Ünlü bir modacı tarafından tasarlanan Sonbahar Kış 2020 Koleksiyonunu üzerinde taşıyan büyükelçi eşleri büyük beğeni toplarken mankenlere de taş çıkardı. Defileden elde edilen para ise diyabetli çocuklar ve arkadaşları için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak çizgi filmin yapımında kullanılacak.

İzleyiciler arasında bulunan Gazeteci Hande Fırat, defileyi çok beğendiğini ifade ederek, "Bir defa yapılış amacı çok güzel. Ayrıca burada büyükelçilerin eşleri ya da yabancı misyonlarda çalışanların sahneye çıkmış olması, podyuma çıkmış olması ayrıca keyifli. Çok tebrik ediyorum, harikaydı" dedi.

Defileyi çok güzel bulduklarını söyleyen moda severler de büyükelçi eşlerinin podyumda yürümelerinin farklı ve dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Herkesin beğeniyle takip ettiği defilede, Fas Büyükelçisinin eşi Nawal Bouche, Filipinler Büyükelçisinin eşi Ana Hernandez, Güney Sudan Büyükelçisi eşi Amal El Zuber, Hollanda krallığı büyükelçisi eşi Marjanne de Kwaasteniet, Paraguay Büyükelçisi eşi Celestina Diaz, Brezilya Büyükelçisinin eşi Diva Gradilone, Kazakistan Büyükelçisi eşi Gülbanu Syrgabayeva, Slovenya Büyükelçisi eşi Victoria Seligo ve Portekiz Büyükelçisi eşi Paula da Silva podyumda yürüdü.

Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı

Türkiye, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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