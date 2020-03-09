Büyükelçi eşleri TBMM'de bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkelerin kadın büyükelçileri, büyükelçi eşleri ve askeri ateşe eşleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenen programda bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın büyükelçiler, büyükelçi eşleri, askeri ateşe eşleri, Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Fulya Sağlık'ın davetiyle TBMM'de bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Birleşmiş Milletlerin bu yılın Uluslararası Kadın Günü temasını 'cinsiyet eşitliği' üzerine belirlediğini ve Cinsiyet Eşitliği Kampanyası çerçevesinde her cinsiyetten, yaştan, ırktan, dinden ve ülkeden insanı cinsiyet eşitliği sağlanmış bir dünya oluşturabilmek için bir araya getirdiğini belirterek, "Bunun amacı, cinsiyet ayrımından doğan her türlü şiddet eyleminin önüne geçmek ve aynı zamanda ekonomik adaleti sağlamak amacıyla teknolojik buluşların da yardımıyla cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırarak, feminist düşüncenin hakim olduğu liderlik modelini oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için başarılması gereken bazı konular olduğunu kaydeden Büyükelçi Ekarohit, "Kadınların eşit haklar dahilinde güçlendirildiği, adaletsiz dağılımdan ve şiddetten korunduğu bir ortam yaratıldığında mutluluğun, huzurun ve sağlıklı bireylerin var olduğu, cinsiyetler arası dengenin kurulduğu bir dünyanın yaratılmasını sağlayacaktır" dedi.

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Sağlık da, Cumhuriyet'in ilanıyla kadınlara tanınan hak ve özgürlüklerin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını aktararak, "Ne yazık ki bu yılki Kadınlar Günü kutlamalarında müzik ve eğlence yer almadı. İdlib'de 35 kahraman Türk askeri şehit oldu. Bu anlamlı günde içimiz buruk, analarımızın ve kadınlarımızın gözleri yaşlı. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk'ün Türk kadınlarına hak ve özgürlüklerinin verildiği bu özel yerde tüm dünya ülkelerinin diplomatik hanımefendileriyle beraber olmaktan mutluyuz ve dünyaya barışın gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

TBMM'de düzenlenen toplantıya Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'in yanı sıra büyükelçilerin eşleri, büyükelçilik askeri ateşe eşleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Almanya Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı.

(İHA)