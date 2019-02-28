Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Eşlerinden Başkentteki Satranç Müzesine Ziyaret

Büyükelçi Eşlerinden Başkentteki Satranç Müzesine Ziyaret

46 dakika önce

Başkentteki diplomatik misyon şeflerinin eşleri, iş adamı Akın Gökyay'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren satranç koleksiyonun yer aldığı Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Eşlerinden Başkentteki Satranç Müzesine Ziyaret, System.String[]
Başkentteki diplomatik misyon şeflerinin eşleri, iş adamı Akın Gökyay'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren satranç koleksiyonun yer aldığı Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni ziyaret etti.

Ankara'daki büyükelçi eşleri, çizgi film karakterlerinden siyasi ve tarihi olaylara, kültürel temalardan futbol takımlarına kadar çeşitli konularda, her türlü zevke hitap eden çok sayıda satranç takımının yer aldığı Altındağ'daki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni gezerek, görevlilerden müzeye ilişkin bilgi aldı.

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Akın Gökyay'ın eşi Birten Gökyay, burada yaptığı konuşmada, müzeyi ziyaret eden büyükelçi eşlerine teşekkür etti.

Müzedeki satranç takımlarının eşine ait olduğunu belirten Gökyay, burayı ziyaret eden büyükelçi eşlerinin farklı kültürlerden etkilenerek yapılmış çok sayıda satranç takımını yakından görme şansı elde edeceğini belirtti.

Birten Gökyay, dünyayı gezerek farklı satranç takımları arayışına devam ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi eşleri adına söz alan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin eşi Shaza Syrus, davet için Birten Gökyay'a teşekkür ederek, hediye takdim etti. Syrus, Birten Gökyay'a hitaben, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından müzeyi gezen büyükelçi eşleri, koleksiyonda yer alan parçalara ilişkin görevlilerden detaylı bilgi aldı.

Madagaskar'dan Şili'ye Fransa'dan Tacikistan'a dünyanın dört bir yanından temin edilen koleksiyonda, Şirinler, Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter gibi tematik setler ile tarihi, kültürel ve politik figürleri yansıtan çok sayıda satranç takımı yer alıyor.

Türkiye'deki tescilli ilk ve tek satranç koleksiyonunda, ahşap, metal, balık kemiği, mermer, sabuntaşı, keçe, polyester ve mermer tozu karışımı gibi çok sayıda materyalden üretilen takımlar yer alıyor.

Akın Gökyay'ın 1975'te başladığı koleksiyonu, 412 satranç takımına ulaştığında 31 Ocak 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gökyay'ın koleksiyonunda halihazırda 700'den fazla satranç takımı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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