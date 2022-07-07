Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu'nun konferansına katıldı - Son Dakika
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Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu'nun konferansına katıldı

07.07.2022 16:02
Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu'nun konferansına katıldı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinin daveti üzerine katıldığı konferansta, "Türkiye'nin maruz kaldığı güvenlik problemleri ve NATO kapsamında iş birliği" konulu bir sunum yaptı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinin daveti üzerine katıldığı konferansta, "Türkiye'nin maruz kaldığı güvenlik problemleri ve NATO kapsamında iş birliği" konulu bir sunum yaptı.

Varşova'daki parlamento binasında düzenlenen konferansa, komisyon üyelerinin yanı sıra Polonyalı milletvekilleri, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulundan üst düzey temsilciler katıldı.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında atabilecekleri adımlar ve ortak projeler üzerine konuşan Büyükelçi Fırat, "NATO üyesi iki ülkenin iş birliğini bu alanda da geliştirmesi yararlı olacaktır." dedi.

Büyükelçi Fırat'ın sunumu sonrasında, Polonyalı milletvekillerinin, "Türkiye'nin başta terörizm olmak üzere, maruz kaldığı çeşitli güvenlik problemleri hakkında da bilgi sahibi olduklarını" söylemeleri dikkati çekti.

Yaklaşık iki saat süren sunumun ardından Polonyalı milletvekilleri, Büyükelçi Fırat'a kapsamlı ve aydınlatıcı konuşmasından ötürü teşekkür etti.

YORUMLAR
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Türkiye-Polonya ilişkilerinin hızla geliştiğini söyledi Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Türkiye-Polonya ilişkilerinin hızla geliştiğini söyledi
Kaynak: AA

Polonya, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu'nun konferansına katıldı - Son Dakika

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