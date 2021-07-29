Büyükelçi George Ganjgava; "Sivas benim için çok önemli bir yer" - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret eden Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Ganjgava Sivas'ın kendileri için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi Ganjgava şeref defterini imzaladı. Vali Salih Ayhan, Büyükelçi George Ganjgava'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Büyükelçi Ganjgava'da Vali Ayhan'a anlamlı bir açıklamada bulunarak hediyesini takdim etti.

"Şeref verdiniz"

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, "Öncelikle sayın büyükelçim hoş geldiniz. Sivas kadim bir şehirdir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Güzide bir şehir kimlikli bir şehir. Hititlerden bu zamana kadar da birçok medeniyetinde izleri var. Böyle bir şehirde sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz" dedi.

"Sivas benim için çok önemli bir yer"

Büyükelçi George Ganjgava ise, "Sivas benim için çok önemli bir yer. Selçuklu mimarisi benim için çok önemlidir. Aynı zamanda İkinci Keyhusrev'in eşi Gürcü Hatundur. ve biliyorsunuz ki Selçuklu imparatorluğu zamanında Konya ve Sivas başkentti. Sivas'ın tarihini okudum. Bugün sabah Tokat'tan geldim. Tabi ki Tokattayım da Sivas'a gelmezsem çok kötü olurdu bizim için. Onun için ben buraya geldi. Gezdim. Çifte minareye, medrese, camiler harika bir yer. ve inşallah bugün herkes Sivasspor'un taraftarı olacak" şeklinde konuştu. - SİVAS