Büyükelçi Göksu Türkiye ile Katar'ın Afganistan konusunda yakın temas içinde olduğunu belirtti - Son Dakika

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Afganistan meselesinde Türkiye ile Katar arasında sürekli bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Katar'ın Raye gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Göksu, "kardeş Afgan halkının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğin öneminden dolayı Ankara ve Doha'nın Afganistan'daki insani durum ile güvenlik ve siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve iki tarafın konuyla ilgili sıcak temas içinde olduğunu" belirtti.

Göksu, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının Afganistan'da mahsur kalanlar için bir can simidi olarak yeniden işletilmesi konusunda Türkiye ile Katar arasında verimli bir iş birliği olduğuna dikkat çekti.

Büyükelçi Göksu, "Kabil'deki uluslararası havaalanının çalıştırılması için teknik destek konusunda Türkiye ve Katar arasında süren bir iş birliği var. Ankara ve Doha yönetimi arasında, Afganistan'da güvenlik ve istikrar sağlamanın yolları ve Afgan halkına tam destek konusundaki vizyon açısından fikir birliği bulunuyor." dedi.

İki ülkenin de Afgan halkına insani yardım ulaştırılması için uluslararası toplumun Taliban'la iletişime geçmesinin önemini her zaman vurguladığını hatırlatan Göksu, Türkiye ve Katar'ın Afganistan'daki sivilleri korumak için uluslararası çabaların birleştirmesi ve Afgan halkının tüm kesimlerinin temel haklarını korumanın önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Afganistan ve halkının güvenliği ve istikrarı için elinden gelen her imkanı sağlamaya hazır." diyen Türk Büyükelçi, Afganistanlıları geçici olarak ülkesinde ağırlayan Katar yönetiminin insani yardımlarının takdirle karşılandığını söyledi.

Katar'ın Afganistan halkına gıda ve tıbbi yardımlarının sürdüğünü belirten Göksu, ziyaret ettiği bakımevlerinde Kabil'den tahliye edilerek Katar'a getirilen Afgan çocukların büyük bir ihtimamla bakıldığına işaret etti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.