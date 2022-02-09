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Büyükelçi Göktaş, Cezayir Enerji Bakanı ile "enerji yatırımlarını" görüştü - Son Dakika

Büyükelçi Göktaş, Cezayir Enerji Bakanı ile "enerji yatırımlarını" görüştü

09.02.2022 17:51
Büyükelçi Göktaş, Cezayir Enerji Bakanı ile "enerji yatırımlarını" görüştü

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile ikili iş birliği ve enerji yatırımlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile ikili iş birliği ve enerji yatırımlarını değerlendirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Arkab, başkent Cezayir'deki makamında Göktaş ile bir araya geldi.

Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ikili iş birliği ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında Türkiye-Cezayir ticari ilişkileri ele alındı.

Ülkede Ekim 2021'de gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının sonuçları olan yatırım fırsatlarının da değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin enerji ile maden alanındaki ilişkileri ve Sonatrach şirketi ile yürütülen ticari projeler de konuşuldu.

Açıklamada, Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla Adana'da inşaatı süren petrokimya fabrikasına işaret edildi.

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Cezayir, Türkiye, Enerji, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Göktaş, Cezayir Enerji Bakanı ile 'enerji yatırımlarını' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükelçi Göktaş, Cezayir Enerji Bakanı ile "enerji yatırımlarını" görüştü - Son Dakika
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