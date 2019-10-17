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Son Dakika Güncel Büyükelçi güldere türkiye, suriye kürtlerine de barış getiriyor

Büyükelçi güldere türkiye, suriye kürtlerine de barış getiriyor

1 saat önce

Büyükelçi Güldere Türkiye, Suriye Kürtlerine de barış getiriyorDeniz Berktay KIEV, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye Kürtlerine de huzur getirecek bir harekat olduğunu söyledi.

Büyükelçi Güldere Türkiye, Suriye Kürtlerine de barış getiriyor

Deniz Berktay KIEV, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye Kürtlerine de huzur getirecek bir harekat olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın devlet televizyon kanallarından UA TV'de konuk olan Güldere, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Güldere, bu harekatın ne istilacı, ne Suriye'yi parçalamayı hedefleyen bir harekat olmadığını ve kesinlikle Kürt karşıtı bir harekat olmadığını belirtti. Suriye'nin son yıllarda bir tarafta PKK'nın uzantısı YPG'nin, diğer tarafta DEAŞ'ın yuvalandığı bir yer haline geldiğini hatırlatan Büyükelçi Güldere, Suriye'den Türkiye'ye 300 bin civarında Suriye Kürdünün sığındığını kaydetti. Türkiye'nin amacının Suriye'de güvenli bölgeler yaratmak olduğunu söyleyen Büyükelçi Güldere, böylelikle, 1,5 milyon ila 2 milyon Suriyeli mültecinin geri dönmesine imkan sağlanacağını, fakat mültecilerin geri dönüşünün veya Türkiye'de kalmalarının, kendi isteklerine bağlı olacağını ifade etti.

'OPERASYONDAN BAŞKA ÇARE BIRAKILMADI'

Suriye'deki terörist grupların, Türkiye'de çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirip, silah kaçakçılığı gibi çeşitli suçlara imza attıklarını kaydeden Büyükelçi Güldere, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan önce, Batılı ülkelerle sürekli görüş alışverişinde bulunarak soruna birlikte çözüm bulmaya çalıştığını, fakat sonunda, harekat düzenlemeye mecbur kaldığını dile getirdi.

Büyükelçi güldere türkiye, suriye kürtlerine de barış getiriyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:05 Kaynak: DHA
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