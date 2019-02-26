Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Güldere: Türkiye, Ukraynalı Denizcilerin Kurtarılmasına Yardımcı Olacak

Büyükelçi Güldere: Türkiye, Ukraynalı Denizcilerin Kurtarılmasına Yardımcı Olacak

47 dakika önce

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin, Rusya tarafından geçen Kasım ayında alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Büyükelçi Güldere: Türkiye, Ukraynalı Denizcilerin Kurtarılmasına Yardımcı Olacak, System.String[]
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin, Rusya tarafından geçen Kasım ayında alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ganna Gopko, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'yle yaptığı görüşmede, Türkiye'ye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere de, Türkiye'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini ve Kasım ayında Rusya makamları tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda Ankara'nın yardımcı olacağını belirtti.

Görüşmede taraflar, Türkiye'yle Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasının gerekli olduğunu vurguladılar. - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Kiev, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu

Aleyna Tilki Gözünü Yükseklere Dikti: Star Olmayacağım, Efsane Olacağım Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Güldere: Türkiye, Ukraynalı Denizcilerin Kurtarılmasına Yardımcı Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]