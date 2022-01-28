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Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1) - Son Dakika

Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1)

28.01.2022 14:02

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, turizm alanında iş birliğinin Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin faaliyetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Tacikistan hükümetinin 'açık kapı' politikası sayesinde 1 Ocak 2022'den itibaren Türk vatandaşlarına yönelik...

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, turizm alanında iş birliğinin Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin faaliyetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Tacikistan hükümetinin 'açık kapı' politikası sayesinde 1 Ocak 2022'den itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulaması başladı. Bu durum kuşkusuz ülkenin turistik cazibesini artırmada etkin rol oynayacaktır." dedi.

Büyükelçi Gulov, Türkiye-Tacikistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gulov, iki ülkenin 29 Ocak 1992'de diplomatik ilişkiler kurduğunu hatırlatarak, zaman içinde Türkiye ile ilişkisinin ve iş birliğinin ülkesinin dış politikasının bir önceliği haline geldiğini söyledi.

"2021'de ikili ticaret hacmimiz 390,5 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Türkiye'ye bugüne kadar 8 ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Gulov, Türk tarafının cumhurbaşkanlığı nezdinde Tacikistan'ı 5 kez ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerin yanı sıra farklı bakanlıklar arasında karşılıklı çok sayıda ziyaret gerçekleştirildiğini, bugüne kadar farklı alanlarda 70 ikili anlaşma imzalandığını kaydetti.

Gulov, Tacikistan-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"2021'de ikili ticaret hacmimiz 390,5 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu, 2020'nin bayağı üzerinde bir rakam. Tacikistan ve Türkiye son yıllarda diğer karşılıklı çıkar konularının yanı sıra ticaret ve ekonomi, yatırım, bankacılık, tarım, enerji, sanayi, inşaat ve mimarlık, ulaştırma, sivil havacılık, iletişim, turizm, çevre koruma, sağlık, eğitim ve bilim, kültür, çalışma ve sosyal koruma, spor ve gençlik politikası alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda geniş mesafe katetmiştir."

Tacikistan Meclis Başkanı'nın 2021'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Gulov, ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini, 2022'de iki ülke arasında üst düzeyli ziyaretlerin artacağını belirterek, "İkili ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde parlamentolar arası iş birliğinin özel bir yeri var. Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun faaliyeti, ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"Şu an Türkiye'de 600'den fazla Tacik öğrenci eğitim almakta"

Gulov, iki ülkenin, ortak tarihi ve kültürel değerlerinin, halklar ve ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için elverişli bir tarihsel temele sahip olduğunu, Mevlana'nın iki ülkenin ortak tarihsel değeri olduğunu dile getirerek, "Bu yıl Nevruz Bayramı'nda Tacik sanatçılarla Türkiye'de bir 'Tacikistan Kültür Günü' programı düzenlemek istiyoruz." dedi.

Türkiye'de eğitim alan Tacik öğrencilerle ilgili bilgi paylaşan Gulov, "İki ülke iş birliği her anlamda çok yüksek bir seviyede. Tacik öğrencilerimiz Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim almakta. İki ülke arasındaki eğitim bakanlıkları arasında görüşmeler devam ediyor. Şu an Türkiye'de 600'den fazla Tacik öğrenci eğitim alıyor. Tacik öğrenciler 1996'dan bu yana Türkiye üniversitelerinde eğitim görüyor. Tacik öğrencilerimizi çeşitli meslekler için yetiştirilmesinde Türkiye üniversitelerinin katkısı önemli." diye konuştu.

Gulov, turizm alanında iş birliğinin, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, turizm anlamında ilerlemiş, güzel bir tecrübesi var. Şubatta Türkiye-Tacikistan turizm forumu düzenlemeyi düşünüyoruz. Tacikistan hükümetinin 'açık kapı' politikası sayesinde 1 Ocak 2022'den itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulaması başladı. Bu durum kuşkusuz ülkenin turistik cazibesini artırmada etkin rol oynayacaktır."

Türk vatandaşlarını ülkesine davet eden Gulov, vize serbestisi ile iki ülke arasındaki ziyaretleri artırmayı planladıklarını söyledi.

Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1)
Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1)
Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1)
Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1)

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Tacikistan, Türkiye, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Büyükelçi Gulov, 30. yılında Tacikistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini değerlendirdi (1) - Son Dakika
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