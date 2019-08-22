Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Büyükelçi Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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