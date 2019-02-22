Son Dakika Haberleri: Büyükelçi İpek: 'Danimarka'nın Kararlılığından Memnunuz'

Büyükelçi İpek: 'Danimarka'nın Kararlılığından Memnunuz'

1 saat önce

DANİMARKA polisinin, Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda 1 hafta içinde saldırıyı düzenleyen failleri yakalamasına vurgu yapan İpek, "Yakalanmalarının hemen ardından mahkeme sürecinin başlatılmasını ve dün itibariyle de mahkemenin bir karara...

Büyükelçi İpek: 'Danimarka'nın Kararlılığından Memnunuz', System.String[]
DANİMARKA polisinin, Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda 1 hafta içinde saldırıyı düzenleyen failleri yakalamasına vurgu yapan İpek, "Yakalanmalarının hemen ardından mahkeme sürecinin başlatılmasını ve dün itibariyle de mahkemenin bir karara varmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim" dedi. Terörün her türüne karşı önlem alınmasının önemli olduğunu belirten İpek, şöyle dedi:

'BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ'

"Türkiye olarak her fırsatta, her platformda dostlarımıza, ortaklarımıza uluslararası alandaki bütün aktörlere söylediğimiz gibi, ülkeler arasında teröre karşı sağlam, kararlı bir iş birliği yapılması, her türlü eşgüdümün sergilenmesi ve bunun devamlı olması gerekmektedir. Konuyla ilgili istişarelerimizde bu anlayışımız, Danimarkalı muhataplarımıza da belirtilmektedir. Terörizm, insanlığa karşı en büyük tehdit ve bu beladan kurtulmak için ülkeler el birliğiyle hareket etmeli. Bunun alternatifi olamaz. Terörle savaşta en kararlı, en sağlam tutuma sahip ülkelerin başında gelen Türkiye, bu konuda örnek bir duruş sergiliyor."

SINIR DIŞI HEMEN OLMAYACAK

Karardan memnun olduğunu belirten davada görevli savcı Sidsel Klixbüll de saldırganlara verilen sınır dışı cezasının, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle hemen uygulanamayacağını söyledi. Klixbüll, "Suriye'ye gönderilememeleri halinde, sınır dışı edilene kadar Danimarka'daki geri gönderme merkezinde tutulacaklar"dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:10 

Polis, Danimarka, Güncel
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