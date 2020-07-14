Büyükelçi Kai-Samba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Son Dakika

Büyükelçi Kai-Samba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:57 Kaynak: İHA
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