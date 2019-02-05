Büyükelçi Karagöz, Ürdün Jandarma Komutanı ile Görüştü
1 saat önce
AMMAN (İHA) – Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve beraberindeki heyet, Ürdün Jandarma Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'yı ziyaret etti.
AMMAN (İHA) – Türkiye
'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz
ve beraberindeki heyet, Ürdün Jandarma
Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'yı ziyaret etti.
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Jandarma Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'ya ofisinde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Büyükelçi Karagöz, Tümgeneral Elhavatima'ya 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul
'da yapılacak 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
"IDEF 2019'a" katılmak üzere davetiye takdim etti.
Görüşmede, Ürdün Jandarması ile Türk Jandarma arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusu ele alındı. Elhavatima, Ürdün-Türkiye ilişkisinin derinliği, iki taraf arasındaki ortak güvenlik işbirliğinin önemine dikkat çekerek özellikle güvenlik alanında teknik ve eğitim konusuna değindi.
Büyükelçisi Karagöz de, Ürdün ile Türk Jandarmasının arasındaki işbirliği ve ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeye Büyükelçilik
İçişleri Müşaviri İsrail
Karaca, Üçüncü Katip Murat Yağış da katıldı. - AMMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:37 Kaynak: İHA
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