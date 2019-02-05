Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Karagöz, Ürdün Jandarma Komutanı ile Görüştü

Büyükelçi Karagöz, Ürdün Jandarma Komutanı ile Görüştü

1 saat önce

AMMAN (İHA) – Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve beraberindeki heyet, Ürdün Jandarma Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Karagöz, Ürdün Jandarma Komutanı ile Görüştü, System.String[]
AMMAN (İHA) – Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve beraberindeki heyet, Ürdün Jandarma Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Jandarma Genel Direktörü Tümgeneral Hüseyin Muhammed Elhavatima'ya ofisinde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Büyükelçi Karagöz, Tümgeneral Elhavatima'ya 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı "IDEF 2019'a" katılmak üzere davetiye takdim etti.

Görüşmede, Ürdün Jandarması ile Türk Jandarma arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusu ele alındı. Elhavatima, Ürdün-Türkiye ilişkisinin derinliği, iki taraf arasındaki ortak güvenlik işbirliğinin önemine dikkat çekerek özellikle güvenlik alanında teknik ve eğitim konusuna değindi.

Büyükelçisi Karagöz de, Ürdün ile Türk Jandarmasının arasındaki işbirliği ve ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeye Büyükelçilik İçişleri Müşaviri İsrail Karaca, Üçüncü Katip Murat Yağış da katıldı. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Jandarma, Ürdün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu

Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 23:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Karagöz, Ürdün Jandarma Komutanı ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]