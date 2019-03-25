Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Karlov Suikastı Davası

Büyükelçi Karlov Suikastı Davası

1 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Büyükelçi Karlov Suikastı Davası, System.String[]
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, önceki duruşmada alınan ara kararlara ilişkin dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Başkan Otçu, daha önce Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan mahkum edilen sanık Ahmet Kılınçarslan hakkındaki kararın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozularak mevcut dosya ile birleştirilmesi talebiyle mahkemelerine ulaştırıldığını aktardı.

Benzer şekilde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" ceza alan Ramazan Yücel hakkındaki kararın da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozularak mahkemelerine gönderildiğini belirten Otçu, firari sanıklar için çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infazının beklendiğini kaydetti.

Başkan Otçu'nun sanık savunmalarına geçileceğini belirttiği sırada, sanık avukatlarından Hande Berktin, müvekkili Hüseyin Kötüce'nin savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını, aksi takdirde mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunacağını ifade etti.

Bunun üzerine söz verilen duruşma savcısı, SEGBİS kaydının mahkeme tarafından kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatarak, sanık avukatının talebinin reddedilmesini istedi.

Daha sonra mahkeme heyetinin kararını açıklayan Başkan Otçu, sanık avukatının talebinin yerinde görülmediğini belirtti ve sanık savunmasına geçileceğini söyledi.

Duruşmaya, örgütün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen "Yusuf" kod adlı eski BTK çalışanı Hüseyin Kötüce'nin savunmasıyla devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:14 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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