Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Politika Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı - Son Dakika

Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı

6 saat önce

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesini anlattı.

Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı, System.String[]

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesini anlattı. Büyükelçi Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik" dedi.


Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'daki bir televizyon kanalında katıldığı programda Türkiye'nin korona virüsle mücadele sürecini anlattı. Kavakçı, 126 ülkenin Türkiye'den tıbbi yardım desteği talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Şimdiye kadar bu ülkelerden 57'sine tıbbi yardım yolladık. Söz konusu ülkeler arasında salgının merkez üssü niteliğindeki İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD de bulunmaktadır" dedi.


Türkiye'nin korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardımların kıtalar arası bir boyuta ulaştığını kaydeden Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik" ifadelerini kullandı.


Kavakcı, uluslararası tıbbi yardımların Türkiye'nin insani dış politikasının bir parçası olduğunu da vurguladı.


"Yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık"


Korona virüsle mücadele sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelerdeki vatandaşların tahliyesi konusunda iyi bir performans sergilediğini ifade eden Büyükelçi Kavakcı, şunları söyledi:


"Şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaşadıkları ülkelerde mahsur kalan 70 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bununla birlikte yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık."


Büyükelçi Kavakcı, Türkiye ve Malezya hükümetlerinin korona virüsle mücadelede iş birliği içinde çalıştığını da kaydetti. - ANKARA

Kuala Lumpur, Malezya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 05:26 Kaynak: İHA


Son Dakika

New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti         
20:48
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 23:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]