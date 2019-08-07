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Büyükelçi Kılıç, Endonezya Devlet Başkanı'na güven mektubunu sundu

21 dakika önce

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Kılıç, Endonezya Devlet Başkanı'na güven mektubunu sundu, System.String[]
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya güven mektubunu sundu.
Ülkenin resmi ajansı Antara'ya göre, Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Istana Merdeka'da, Büyükelçi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu yeni atanan 12 büyükelçiyi kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını Widodo'ya sundu.
Kılıç'ın, Widodo ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Endonezya ile müzakerelerini sürdürdüğü Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) bu yıl içinde imzalanması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de Endonezya'ya yapmayı planladığı ziyaret ele alındı.
Mahmut Erol Kılıç, 22 Şubat'ta Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi olarak atanmıştı.
Jakarta, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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