Büyükelçi Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale şehitler günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale şehitler günü mesajı - Son Dakika

Büyükelçi Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale şehitler günü mesajı

6 saat önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Türk-Amerikan toplumuna yönelik bir mesaj yayınladı.

Büyükelçi Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale şehitler günü mesajı, System.String[]

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Türk-Amerikan toplumuna yönelik bir mesaj yayınladı.


Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk Amerikan toplumunun değerli mensupları, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, vatanımızın müdafaası, ülkemizin istiklali ve milletimizin istikbali için hiç tereddüt etmeden canlarını veren aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Dünya tarihinin en önemli deniz ve kara zaferlerinden biri olan Çanakkale Harbi'nde on binlerce vatan evladı her türlü olumsuz koşula rağmen yurdunu kahramanca savunmuş, yüce Türk Milletinin hiçbir koşulda emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girmeyeceğini tüm cihana haykırmıştır" ifadelerine yer verdi.


"Ulusal kimliğimize işlenmiş, bizi biz yapan kıvanç kaynaklarımızdan biri olan, gururla kutladığımız bu şanlı zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımız ile Kurtuluş Savaşımızda, Kore'de, Kıbrıs'ta ve daha nice coğrafyalarda ülkeleri ve ülkemizin ulusal çıkarlarının savunulması uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullanan Büyükelçi Kılıç, şunları kaydetti:


"Aynı şekilde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında olduğu gibi, çeşitli kisvelere bürünen terör örgütlerinin alçakça saldırılarına karşı demokrasimizi, istikbalimizi ve vatandaşlarımızın güvenliklerini korumak için hayatlarını ortaya koyan başta asker, polis, öğretmen, kamu görevlisi ve her kesimden sivil vatandaşlarımızı, ayrıca ülkelerini yurtdışında temsil ederken, menfur terör saldırılarında şehit düşen diplomatlarımızı, diğer kamu görevlilerimizi ve bu saldırılarda hayatlarını kaybeden aile üyelerini de saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Herkes çok iyi bilmelidir ki, egemenlik ve bağımsızlığından hiçbir surette taviz vermeyeceğini her vesileyle ortaya koyan Aziz milletimiz, bundan önce ve bugün olduğu gibi yarın da bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır."


Büyükelçi Kılıç, mesajına şöyle devam etti:


"İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde, ülkemizin güvenliği ile dünyanın barış ve istikrarı için çok çeşitli coğrafyalarda mücadele eden kahramanlarımızın muzaffer olmalarını diliyorum. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için fedakarlıkların en yücesini ortaya koyan; milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için sergiledikleri mücadelede Gazilik sıfatını kazanan veya şehadet mertebesine erişen tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha tazim ve minnetle anıyorum." - WASHINGTON

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:11 Kaynak: İHA

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