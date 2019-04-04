Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısına Yanıt

Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısına Yanıt

1 saat önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun Türkiye'deki yerel seçimler ile ilgili yorumlarına "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır.

Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısına Yanıt, System.String[]
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun Türkiye'deki yerel seçimler ile ilgili yorumlarına "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur." değerlendirmesini yaparak yanıt verdi

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Palladino'ya hitaben "İtiraz/tekrar sayımlar demokratik seçimlerin bir parçasıdır. Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur. ABD'nin 2016 ve 2018 seçimlerindeki tekrar sayımlara bakın." ifadelerini kullandı.

Palladino, günlük basın brifinginde bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"(Türkiye'deki seçimlerle) İlgili haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den de daha azını beklemiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:07 Kaynak: AA

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