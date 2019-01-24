Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı Senatöre Ypg/pkk Tepkisi

Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı Senatöre Ypg/pkk Tepkisi

1 saat önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü YPG/PKK için "en yakın müttefikimiz" açıklaması yapan Amerikalı Demokrat Senatör Bob Menendez'e sert tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı Senatöre Ypg/pkk Tepkisi, System.String[]
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü YPG/ PKK için "en yakın müttefikimiz" açıklaması yapan Amerikalı Demokrat Senatör Bob Menendez'e sert tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Menendez'in bir televizyon kanalındaki açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, "YPG/PYD, Suriyeli Kürtleri temsil etmiyor. Bunu, onların vahşetinden kaçıp Türkiye'ye sığınmış olan 300 bin Suriyeli Kürt'e sorabilirsiniz. Bu insanlar hala Suriye'deki evlerine dönemiyor çünkü sizin 'müttefikiniz' buna izin vermiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir Amerikalı senatörün bu tür hassas konularda daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Sizin kolaylıkla 'Kürtler, bizim en yakın müttefiklerimiz' diye tarif ettiğiniz grup, aslında ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'dir." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla da gündeme gelen Amerikalı Senatör Menendez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yanlış olduğunu ve YPG/PKK'nın yüz üstü bırakıldığını savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:58 Kaynak: AA

Türkiye, PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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