Büyükelçi Lee, Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi - Son Dakika

Büyükelçi Lee, Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi

15.04.2021 16:24
Büyükelçi Lee, Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi, System.String[]

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya gelen Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi, Büyükşehir bürokratları ile birlikte karşıladı. Büyükelçi Won Ik Lee'yi Malatya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Sayın Büyükelçi Lee'nin ülkemizde yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Özellikle Güney Kore ve Türkiye dostluğu üzerine yapmış olduğu çabalar ve gayretler için kendilerini tebrik ediyorum. Güney Kore ile olan dostluğumuz bilindiği gibi 1948 yılında Kore'nin ikiye bölünmesi ve Türkiye'nin Güney Kore'yi tanıması ile başladı. Akabinde de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgale yeltenmesi sonucu o süreç içerisinde 1950 yılında Türk askerinin Güney Kore'ye gitmesiyle birlikte Türkiye ile Güney Kore arasında yakın iş birliği ve dostluk gelişmiştir.

1953 yılına kadar süren savaşta 721 Türk askeri şehit olmuştur. Şehit olan askerlerimizin 3 tanesi Malatyalı Kore şehidimizdir. Ayrıca 21 Kore Gazimiz de vardır. Kore Gazilerimizden biri de benim yakinen komşumdu. Bu anlamda biz Güney Kore ile kan bağını da böylece korumuş olduk.2012 yılında Türkiye ile Güney Kore arasında stratejik ortaklık belgesinin imzalanması hasebiyle stratejik iki devlet iki ülke haline gelmiş olduk" dedi.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA DUYGUSAL BİR BAĞDA VARDIR

2017 yılında gösterime giren ve 1950 yılında bir Türk subayının Güney Kore'de savaş sırasında bulduğu kız arasında yaşananların anlatıldığı gerçek bir hayat hikâyesi olan Ayla filmiyle Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin duygusal bağının da olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin ne denli sıcak olduğunu Ayla filmiyle de anlıyoruz.

Bombardıman sonucu Eunja Kim isimli kızımızı Türk subayımızın enkazın altından çıkarmış olması ve o kız çocuğumuza Türk askeri kışlası içerisinde uzun süre bakılması ve baba kız ilişkisi hüviyetine bürünmesiyle bu ilişkinin daha sonraki süreçte filmleşmiş olması çok önemlidir. Ayla filmi Türk halkı olarak hepimizi duygulandıran bir film olmuştur.

Bu anlamda Güney Kore ile Türkiye arasında duygusal bir bağda oluşmuştur. Oluşturulan bu bağ Sayın Büyükelçi Lee döneminde ve daha sonrasında da kültürel, sosyal ve ekonomik olarak daha güçlenerek devam edecektir diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MALATYA İLK YERLEŞİK HAYATIN BAŞLADIĞI YERDİR

Malatya'nın tarihi hakkında da Büyükelçi Lee'ye bilgiler veren Başkan Gürkan, " Güney Kore'nin yaklaşık M.Ö 3 bin yıllık bir yaşamın devam ettiği coğrafya parçası olduğunu görüyoruz. Malatya'mız, M.Ö önce yaklaşık 7 binli yıllarda kurulmuş ve ilk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk depolama işlemlerinin olduğu ve medeniyetin başladığı yer olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle Malatya'da geçmiş dönemlerde ilk yerleşim yeri olan Cafer Höyüğü'nde yapılmış olan kazılarda Malatya'nın geçmiş tarihinin 9 binli yıllara dayandığı ifade edilmektedir. Daha sonraki yıllarda Arslantepe dediğimiz bölümde yerleşik hayata geçiliyor. Orada da biz insanlık medeniyetin başladığı yer olarak ifade ediyoruz. 9 bin yıllık geçmişte Malatya, değişik medeniyetlere, uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir.

Ekonomik olarak Organize Sanayi bölgemizde farklı sektörlerde üretim yapan fabrikalarımız vardır. Ağırlıklı olarak tekstil üzerine fabrikalarımız faaliyet göstermektedir. Malatya'mız ayrıca tarım ürünleri açısından kayısı ile ünlüdür. Dünya kuru kayısı üretiminin %80'nine yakınının Malatya'da yapıldığını düşünürsek Malatya'nın ekonomik anlamda ne kadar önemli olduğu da görülmektedir. Güney Kore Büyükelçimizi Malatya'mızda görmekten dolayı onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki Sayın Büyükelçimiz Malatya'dan ayrıldıktan sonra ülkemizde bir kardeş şehrinin olduğu duygusuyla ilimizden ayrılacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE ÜLKEMİZİ BUGÜNE KADAR GELİŞTİRMİŞ OLDUK

Dünya Kayısı Başkenti Malatya'nın tarihsel anlamda çok önemli bir yerde olduğunu ve Malatya'yı daha fazla merak ettiğini ifade eden Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, "Ramazan ayında olmamıza ve yoğun programları olmasına rağmen Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum. Malatya ile ilgili vermiş olduğu bilgiler için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Malatya ile ne kadar onur ve gurur duyduklarını anlatımlarıyla anladım.

Dünya Kayısı Başkentinin başkanı olarak sizleri tanımlamak doğru olur.Malatya'nın önemli bir tarihsel şehir olduğunu daha iyi anladım ve Malatya için daha meraklı hale geldim. Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Kore ilişkisi Ayla filmindeki gibi Türkiye'nin Kore Savaşına katılmasıyla temel olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Kore'nin bugün ki gelişmişliği ve ekonomisinin iyi bir düzeyde olmasının temeli Türk ordusunun Kore Savaşına katılarak bize yardım etmesinden dolayıdır. Türkiye'nin sayesinde ülkemizi bugüne kadar geliştirmiş olduk. Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağ tarihsel anlamda eski dönemlerden bugüne kadar gelerek gelişmiştir. Görevim süresince sağlanan bu iyi ilişkileri daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağım. Özellikle ekonomik anlamda daha sonra ise kültür ve sosyal anlamda ilişkilerimizin artması için daha çok çaba göstereceğim. Malatya'ya ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda ilişkilerimizi daha nasıl artırabiliriz diye yerinde görmek için geldim.

Malatya'nın tarım anlamında yetiştirdiği kayısıyı, kuru kayısı olarak Güney Kore'ye ulaştırabilirsek hem sağlık açısından ülkemiz için iyi olacak hem de ileride turizm açısında ve kültür açısından Türkiye'ye Kore'den insanlarımız gelecek ve karşılıklı bu sayede iki ülkede kazanmış olacak. Güney Kore nüfus olarak 60 milyon civarında bir nüfusa sahip fakat dünyayı en fazla seyahat eden ülke insanına baktığımızda Kore 6'ncı sırada yer alıyor. Kore'de seyahat için insanları yurt dışına fazla çıkıyor ve bu anlamda Türkiye'nin turistik olarak ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmak ve Kore'den Türkiye'ye gelen sayısını artırmak gerekiyor bunu da kendime görev olarak tanımlıyorum. Bu anlamda Malatya'nın turizm olarak güzel bir yer olduğunu Koreli vatandaşlara aktaracağımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan ziyaret sonrasında Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'ye Arslantepe Kılıcı ve kayısı ikramında bulundu. Büyükelçi Won Ik Lee ise Covid 19 salgını döneminde Güney Kore'de üretiminin yapıldığı Kore maskesini Başkan Gürkan'a hediye etti.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükelçi Lee, Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi - Son Dakika


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