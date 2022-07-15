Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

15.07.2022 09:58
Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "15 Temmuz, milletimizin artık darbe istemediğinin, demokrasiyi sahiplendiğinin açıkça ilanıdır.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "15 Temmuz, milletimizin artık darbe istemediğinin, demokrasiyi sahiplendiğinin açıkça ilanıdır." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği bahçesinde anma etkinliği yapıldı.

Göktaş'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Göktaş, "Ülkemizin 2016'da maruz kaldığı o meşum darbe girişimi, tüm canlılığıyla halen hafızalarımızda. Ordumuzun safları arasına sızmış hainler karşısında, milletimizin cesurca nasıl direndiğini asla unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Göktaş, darbeyi engelleyen direnişte 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere aziz milletimizin hakkını asla ödeyemeyiz. 15 Temmuz, milletimizin artık darbe istemediğinin, demokrasiyi sahiplendiğinin açıkça ilanıdır. O gece, iktidarıyla muhalefetiyle Meclis'teki tüm partilerin demokrasiden yana tavır almaları hakikaten takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, Meclis'teki vekillerimizin millet iradesine sahip çıkışı, halkımızın destansı direnişi sayesinde 15 Temmuz'daki darbe girişimi akamete uğratılmıştır."

FETÖ isimli kriminal yapılanmanın Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu karanlık örgüt, zaman zaman din, zaman zaman eğitim kisvesi altında yürüttüğü sinsi eylemlerle Türkiye'de istinasız tüm kesimlere zarar vermiştir. Bunlar, emniyete ve yargıya sızmış militanlarıyla kendi örgütlerini güçlendirmek için yıllarca her türlü gayrimeşru yola başvurdular. Kumpas ve şantajlarla, devlet kurumları için de ciddi bir tehdide dönüşen FETÖ, işte tam 6 yıl önce ordu içindeki militanlarını harekete geçirerek, darbeyle ülke yönetimine el koymaya kalkışmıştır. O darbe girişiminin bertaraf edilebilmiş olmasına milletçe ne kadar sevinsek azdır."

Göktaş, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile de hukuk sınırları dahilinde halen kararlılıkla mücadele ettiğine işaret ederek, "Teröre göz açtırmamak, Türkiye'de herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir meseledir. Türkiye'de muhalefet dahil tüm siyasi partiler, FETÖ'nün herkese zarar verdiği, bu terör örgütüyle mücadelenin hayati önem arz ettiği konusunda görüş birliği içindedir. Müttefiklerimizin de FETÖ dahil terör örgütlerinin hiçbirine müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz'un yıl dönümünde, 251 şehidi rahmetle yad eden, gazilere şükranlarını aktaran Büyükelçi Göktaş, 15 Temmuz'un, demokrasinin önemine ilişkin farkındalığın artmasına, milletin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Etkinlikte, konuklara Türk mutfağının geleneksel tatları ikram edildi.

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Kaynak: AA

Lütfullah Göktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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