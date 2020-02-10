Büyükelçi Mastropietro: "2020 yılında ULUSKON ile iş birliği kararı aldık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Büyükelçi Mastropietro: '2020 yılında ULUSKON ile iş birliği kararı aldık' - Son Dakika Ekonomi

Büyükelçi Mastropietro: "2020 yılında ULUSKON ile iş birliği kararı aldık"

6 saat önce

Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, 2020 yılında Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile yapacakları iş birliği ile 2 ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri büyüteceklerini belirtti.

Büyükelçi Mastropietro:

Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, 2020 yılında Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile yapacakları iş birliği ile 2 ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri büyüteceklerini belirtti.


Büyükelçi Mastropietro, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Mastropietro, Türkiye ve Arjantin arasında ithalat ve ihracat oranlarını ve iki ülke arasındaki yatırım imkanlarından bahsetti. İş birliği yapma kararı aldıklarını vurgulayan Büyükelçi Mastropietro, 2020 yılında ULUSKON ile yapacakları iş birliği ile 2 ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri büyüteceklerini kaydetti. Büyükelçi Mastropietro ayrıca Başkan Atasoy'a 2 ülke arasındaki ilişkilere sunduğu büyük katkılardan dolayı teşekkür etti.


Başkan Atasoy ise Arjantin ve Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilere arttırmak için ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini söyledi. Arjantin'in Latin Amerika ülkesinde bulunan güzel bir ülke olduğunu anımsatan Başkan Atasoy, karşılıklı yatırım olanaklarını büyüteceklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Arjantin, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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