Üye Girişi
Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak - Son Dakika

Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak

26.01.2022 12:53

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli bir husus. Her iki tarafa da katkı sağlayacak.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli bir husus. Her iki tarafa da katkı sağlayacak. Komisyon ve Türk makamlar arasına teknik görüşmeler devam ediyor. Bu çalışmayla yeterli modernizasyon sağlanacaktır dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özdebir, para politikalarında hızlı sıkılaştırma beklentilerinin arttığı, tahvil faizlerinin yükseldiği ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı ortamda, küresel oynaklık ve belirsizlik algısının her geçen gün arttığını belirterek, Ülkemizdeki enflasyonun nedeni sadece para politikası tercihlerinin bir sonucu değildir. Yüksek oranda ithal edilen bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde güçlü küresel talep, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar, gıda fiyatlarındaki artışlar ve petrol fiyatlarında 100 dolara kadar artış beklentisi, 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yıl olmayacağı sinyalini veriyor. Bu tablo ülkemizde de belirli bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor dedi.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN MODERNİZASYONU ÖNEMLİ'

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özdebir, Bugün, Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB'nin karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yer almaması, ülkemiz bakımından AB'nin akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA) üstlenilmesinde yaşanan güçlükler ve Gümrük Birliği'nden tam anlamıyla yararlanmamıza mani olan karayolu kotaları konuları sistemik sorunlar haline gelmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak Gümrük Birliği kararında hiç hüküm bulunmaması veya mevcut hükümlerin ülkemiz açısından yetersiz kalması bu sorunlara kaynak teşkil etmiştir. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu; ortak karar alma prosedürlerinin oluşturulması ve Türkiye'nin çıkarlarının korunması bakımından, Türkiye'ye uygulanan karayolu taşıma kotaları ve transit geçiş belgesi sisteminden kaynaklanan sorunların ivedilikle çözülebilmesi bakımından, mevcut haliyle sanayi ürünlerini kapsayan anlaşmanın genişletilerek hizmetler, tarım ve kamu alımları piyasalarının karşılıklı olarak açılmasının getireceği ticaret ve yatırım artışı bakımından, tüketicilerin korunması, gıda güvenliği ve yatırımcının korunması gibi önemli alanlarda iş birliğinin derinleşmesi bakımından büyük önem taşımakta diye konuştu.

MEYER-LANDRUT TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DESTEKLENECEK

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli bir husus. Her iki tarafa da katkı sağlayacak. Komisyon ve Türk makamlar arasına teknik görüşmeler devam ediyor. Bu çalışmayla yeterli modernizasyonu sağlanacaktır. Türkiye birçok alanda, 6'ncı en büyük ticaret ortağımız, ekonomik ilişkiler bu bağlamda çok önemli. İklim politika öncelikleri önemli bir bileşen oluşturuyor. AB, Türkiye'yi IPA ve diğer Avrupa fonları kapsamında desteklemeye devam edecek. Türkiye'nin dönüşüm sürecini destekleyecek dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak
Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak
Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak - Son Dakika


Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı? Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?         
13:36
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52

Son Dakika Haberleri
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükelçi Meyer-Landrut Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement