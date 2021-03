Büyükelçi Meyer-Landrut: "Türkiye, AB'nin en büyük ticari ortağı"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanında yürüttüğü işbirliğine değinerek, "Türkiye AB için çok önemli bir ticari ortak. En büyük ticari ortağımız hatta. 130 milyar Euro'nun üzerinde bir rakamla ticaretimizi devam ettirmekteyiz. Bu her gün daha da ilerlemekte" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'da bir otelde düzenlenen Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Landrut, "Hepimiz biliyoruz ki bu konuların önemi geleceğimizin şekillendirilmesinde büyük önem arz ediyor. O yüzden de yeni Ekonomik Reform Paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cuma günü yayınlandı. Bunu görmek, duymak bizim için çok büyük memnuniyet oldu" diye konuştu.

Büyükelçi Landrut, AB'nin odaklandığı konuların Türkiye tarafından da önemsendiğini görmenin çok büyük bir memnuniyet olduğunu belirterek, "Çünkü bizim de odaklandığımız konuların Türkiye için önemsediğini görmek bizim için çok önemliydi. Bütün önemli olan tedbirler; dijitalizasyondan yeşil ekonomilere kadar her şey burada yer alıyor. Bizim çalışmalarımızın da bir parçası ve ümit ediyoruz ki yapılan her şey Türkiye ekonomisinin faydasına ve tabii ki ortaklığımızın faydasına ve ortak hedeflerimizin faydasına sonuçlar doğuyor. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve girişimcilik, Türkiye ve AB'nin arasındaki önemli bir iş birliği olmaya devam ediyor. Türkiye AB için çok önemli bir ticari ortak. En büyük ticari ortağımız hatta. 130 milyar Euro'nun üzerinde bir rakamla ticaretimizi devam ettirmekteyiz. Bu her gün daha da ilerlemekte" ifadelerine yer verdi.

Landrut konuşmasının devamında Türkiye'nin AB için önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye AB değer zincirinin ve Gümrük Birliği'nin çok önemli bir parçası ve Avrupa'nın rekabetçiliği için çok önemli bir unsur. Türkiye uzun zamandır KOSGEB ve Ufuk 2020 gibi programların parçası. Bütün bu alanlardaki çalışmalarla Avrupa'nın genel çerçevesindeki gelişmelere ve araştırmalara fayda ve katkı sağlamakta. Şimdi bugün artık hepimiz dijitalizasyon ve Yeşil Büyüme'nin önemini biliyoruz ve hep birlikte bunlar aracılığıyla ekonomilerimizi büyütmeye ve bu faydayı sağlamaya devam edeceğiz."

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı. - ANKARA