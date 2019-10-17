Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Son Dakika Güncel Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

1 saat önce

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlı gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'nın detaylarını anlattı.

Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı, System.String[]

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlı gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'nın detaylarını anlattı.

Neziroğlu, Sudan'ın önde gelen gazetelerinin genel yayın yönetmenleriyle buluştu.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi veren Büyükelçi Neziroğlu, gazetecilerin harekat ve ikili ilişkilere dair sorularını cevaplandırdı.

Bölgede yaşananları görsellerle ve videolarla anlatan Neziroğlu, "Amacımız güneyimizdeki terör koridorunu barış koridoru haline getirmek ve Türkiye'ye göç eden bölge halkının; topraklarına, köylerine dönmesini sağlamaktır. Türkiye, operasyonu Araplara veya Kürtlere karşı değil, tam tersine PKK ve YPG tarafından yerlerinden edilen Arap ve Kürtlerin içinde olduğu Suriye Milli Ordusu ile birlikte, NATO, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ve onun Suriye'deki uzantılarına karşı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan topraklarda Suriye bayrağı yerine terör örgütünün sözde bayrağıyla karşılaşılmasının, bu bölgelerin Suriye devletinin değil, teröristlerin kontrolünde bulunduğunun açık göstergesi olduğunu belirten Neziroğlu, "Bu süreçte dostlarımızın teröristlerin değil, bizim yanımızda olmasını bekliyoruz." diye konuştu

Neziroğlu, yalan haber ve görsellerle operasyona gölge düşürülmeye çalışıldığının altını çizerek, manipüle edilmiş fotoğrafların asıllarını gazetecilerle paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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