Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti - Son Dakika

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Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti
6 saat önce
TÜRKİYE'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezine ziyarette bulundu. Neziroğlu, spor merkezinde önce öğrencilerin karate ve dans gösterisini izledi. Ardından öğrencilerin daveti üzerine onlarla karşılıklı dans etti. Büyükelçi Neziroğlu, dans ettikten sonra çocuklara Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi ve onları Türkiye'ye davet etti. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber: Selen YALAZ/ANKARA,
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