Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Nkurunziza'dan KAYSO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Büyükelçi Nkurunziza'dan KAYSO'ya ziyaret

2 saat önce

Ruanda Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odasını (KAYSO) ziyaret etti.

Büyükelçi Nkurunziza'dan KAYSO'ya ziyaret, System.String[]

Ruanda Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odasını (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçiyi KAYSO Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuzbaş, konuk Büyükelçiye Kayseri sanayisi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Ruanda arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu vurgulayan Oğuzbaş, "2018 yılında Türkiye'nin Ruanda'ya 21 milyon dolar civarında bir ihracatı, 130 bin dolar kadar da ithalatı var. Bakıldığı zaman bu rakamlar oldukça düşük. Bu tür karşılıklı ziyaretler ve iş dünyasının birbirini tanıması ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağını düşünüyorum. Biz de KAYSO olarak bu sürece her türlü katkıyı vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nkurunziza ise Kayseri'ye ikinci kez geldiğini belirterek, Kayseri ile Ruanda arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nkurunziza, iki ülke arasındaki işbirliklerinin her alanda geliştirilmesi için ülkesindeki imkanlar hakkında bilgi verdi, ticari fırsatları yerinde görmeleri için Kayserili sanayicileri Ruanda'ya davet etti.

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:52:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Nkurunziza'dan KAYSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]