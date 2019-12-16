Büyükelçi Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Oktay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Büyükelçi Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Oktay AA'nın

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Oktay, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarını seçen Oktay, yaşam kategorisinde tercihini Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve Özge Elif Kızıl'ın, "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarından yana kullandı.

Oktay, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Çoşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli çalışmalarını beğendi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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