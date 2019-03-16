Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Önen, Tbf Heyeti ile Buluştu

Büyükelçi Önen, Tbf Heyeti ile Buluştu

27 dakika önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile bir araya geldi.

Büyükelçi Önen, Tbf Heyeti ile Buluştu, System.String[]
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile bir araya geldi.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi için Çin'in Shenzhen kentinde bulunan büyükelçi Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan'ın yanı sıra eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile buluştu.

Buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:36 Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor
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