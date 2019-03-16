Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Önen ve Tbf Heyeti Çin'de Yao Ming ile Buluştu

Büyükelçi Önen ve Tbf Heyeti Çin'de Yao Ming ile Buluştu

1 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.

Büyükelçi Önen ve Tbf Heyeti Çin'de Yao Ming ile Buluştu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi için Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile buluştu.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yao Ming, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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