Büyükelçi Önen ve Tbf Heyeti Çin'de Yao Ming ile Buluştu
1 saat önce
İSTANBUL / DHATürkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.
İSTANBUL/ DHA Türkiye Cumhuriyeti Pekin
Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen
, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok
ve TBF CEO
'su Ömer Onan
, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming
ile bir araya geldi.
2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi için Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen
, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile buluştu.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:18 Kaynak: DHA
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