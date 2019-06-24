Büyükelçi Öztürk: S-400 bir NATO meselesi değildir
2 saat önce
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, "S-400 bir NATO sorunu değildir, ikili bir sorundur, ABD'nin bunu NATO'ya teşmil etmesi ve İttifak'ın insicamının bozulması hata olur.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:13
'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, "S-400 bir NATO sorunu değildir, ikili bir sorundur, ABD'nin bunu NATO'ya teşmil etmesi ve İttifak'ın insicamının bozulması hata olur." dedi.
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