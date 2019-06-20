Son Dakika Haberleri: Büyükelçi parşömene hayran kaldı
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Büyükelçi parşömene hayran kaldı

1 saat önce

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile Bergama'nın simgelerinden Çınarlı Kahve'de bir araya gelen büyükelçi Berger parşömene büyük ilgi duyduğunu ve bu nedenle Bergama'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi parşömene hayran kaldı, System.String[]

AB Türkiye Büyükelçisi Christian Berger Bergama'yı ziyaret etti.

Bergama Parşömeninin çok değerli bir hazine olduğunu ifade eden Berger Başkan Koştu ile Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bir saate yakın sohbet etti. Berger ziyarette Anadolu'nun son Karatabağı ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen İsmail Araç ve çırakları Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş'le de parşömen üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu Bergama'nın çok sayıda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir kent olduğunu belirterek, " Parşömen de bu değerlerimizin en başında geliyor. İleriki süreçte parşömenin hakettiği değere kavuşması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Adeta bir açık hava müzesini andıran kentimizde bir parşömen müzesi kurmak önceliğimiz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:11 Kaynak: Bültenler
Hakan Koştu, Bergama, Güncel
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