Ekvator Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, SANKON'un Ekvator ile Türkiye arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılmasına katkısının olacağını söyledi.



Ekvator Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi Puma, Başkan Cevahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükelçi Puma, Türkiye ile Ekvator arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek "Her iki ülke arasında güçlü ilişkilere sahibiz. İnanıyorum ki SANKON'un girişimleri ile her iki ülke ilişkileri daha da güçlenecektir" dedi.



Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu ise Büyükelçi Puma ve diplomatlarına SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Türkiye ile Ekvator arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.



Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - İSTANBUL