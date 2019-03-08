Büyükelçi Sakar'dan Kosova İçişleri Bakanı Mustafa'ya Ziyaret

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa'yı ziyaret etti.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa'nın makamında gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ile organize suçlar ve terörle mücadele konusunda emniyet birimleri arasında bilgi paylaşımı konusu ele alındı.



İki ülkenin emniyet birimleri arasındaki tecrübe paylaşımı ve Türkiye'nin Kosova'nın kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması noktasındaki desteği için teşekkür eden Ekrem Mustafa, Kosova'nın uluslararası güvenlik kuruluşlarına üye olması noktasında da Türkiye'nin desteğini istedi.



Büyükelçi Sakar da iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Kosova'ya tüm alanlarda, özellikle de güvenlik mekanizmaların geliştirilmesi noktasında destek vereceğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti