Büyükelçi Sakar'dan Kosova Savunma Bakanı Quni'ye ziyaret - Son Dakika
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Büyükelçi Sakar'dan Kosova Savunma Bakanı Quni'ye ziyaret

6 saat önce

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlaması münasebetiyle Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'yi makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Sakar'dan Kosova Savunma Bakanı Quni'ye ziyaret, System.String[]

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlaması münasebetiyle Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'yi makamında ziyaret etti.


Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlaması münasebetiyle Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretinden dolayı Büyükelçi Sakar'a teşekkür eden Bakan Quni, başta Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin (FSK) askeri ve operasyonel gelişimi olmak üzere Türkiye'ye her alanda sunduğu katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtti. Büyükelçi Çağrı Sakar da Bakan Quni'yi yeni görevi vesilesiyle tebrik ederek Kosova'nın dost ve güçlü bir müttefiki olan Türkiye'nin, Savunma Bakanlığı ve FSK'ya olan desteğinin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.


Türkiye, Kosova Güvenlik Kuvvetlerine destek vermeye devam edecek


Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Savunma Bakanı Quni'nin, bölgesel ve küresel çapta Türkiye ile birlikte barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmak için FSK'nın tam kapasiteye ulaşması adına Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK ) ile iş birliğinin yoğunlaştırılması için hazır olduklarını kaydetti. - PRİŞTİNE

Türkiye, Kosova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:34 Kaynak: İHA
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