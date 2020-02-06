Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'yı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'yı makamında ziyaret etti.


Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, ikili ilişkileri geliştirmek üzere Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Konjufca'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ve halkları arasında mükemmel ilişkiler ile tarihsel ve sosyal bağlar dile getirildi. Görüşmede ayrıca, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğinin arttırılması gereğine de vurgu yapıldı.


Dışişleri Bakanı Konjufca, Türkiye'nin uluslararası arenada Kosova'ya sunduğu desteklerden dolayı Büyükelçi Sakar'a teşekkür ederken, Sakar da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye-Kosova iş birliğine devam etme arzusuyla gönderdiği dostça mektubu Bakan Konjufca'ya takdim etti. - PRİŞTİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
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