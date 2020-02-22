Büyükelçi Serdar Kılıç'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükelçi Serdar Kılıç'ın acı günü - Son Dakika

Büyükelçi Serdar Kılıç'ın acı günü

6 saat önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ağabeyi Sinan Kılıç hayatını kaybetti.

Büyükelçi Serdar Kılıç'ın acı günü, System.String[]

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ağabeyi Sinan Kılıç hayatını kaybetti. Büyükelçi Kılıç, cenazeye katılmak üzere ABD'nin Başkenti Washington'dan Türkiye'ye hareket etti.


Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ağabeyi, eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kılıç'ın cenazesinin, 23 Şubat Pazar günü İstanbul Fatih Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. Büyükelçi Kılıç cenazeye katılmak üzere ABD'nin Başkenti Washington'dan Türkiye'ye hareket etti.


Sinan Kılıç kimdir?


Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın babası ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın kardeşi Sinan Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Erdoğan'ın özel doktorluğunu yaptı. Kılıç, 2008-2011 yılları arasında da Galatasaray'da Adnan Polat döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2007 yılından bu yana ise Türkiye Otomobil Federasyonu yönetim kurulunda görev yaptı. - WASHINGTON

Serdar Kılıç, Sinan Kılıç, Washington, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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