Büyükelçi Sıddıkı'dan Vali Gül'e ziyaret

Vali Gül burada yaptığı açıklamada Gaziantep'in Türkiye'nin ve dünyanın en rekabetçi şehirlerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Bangladeş ve Gaziantep arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi noktasında değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, Bangladeş ile olan kültürel ilişkilerin ticari anlamda daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Gül, "Gaziantep'in yaklaşık 1 buçuk milyar dolara yakın ihracatı var. Amerika'dan Çin'e kadar dünyanın her bölgesine birçok ürünün ihracatını yapıyoruz.Gaziantep, Bangladeş'in satacağı her şeyi piyasa koşullarında aynı şartlarda alabilir ve aynı şekilde Bangladeş'e piyasa koşullarında olabildiğince mal satabilir.Gaziantep Türkiye'nin dünyanın en rekabetçi şehirlerinden bir tanesi. O açıdan istediniz ürünün en iyisini en uygun fiyata mal edebilirsiniz" diyerek ziyaretin hem Türkiye, hem Bangladeş,hem de Gaziantep için hayırlara vesile olmasın temennisinde bulundu.

Gaziantep'te bulunmaktan çok memnun olduğunu belirten Büyükelçi Sıddıkı ise"Gaziantep Türkiye'nin ve dünyanın halı başkenti, aynı zamanda muhteşem fıstığı ile tanınıyor. Son yıllarda Gaziantep bir mükemmeliyet merkezi olarak tanımlanabilir. Suriyeli mültecileri barındırması ile de dünyanın pek çok ülkesine örnek oldu. Gelecekte Bangladeş ile Türkiye arasında özellikle Gaziantep ile daha iyi ilişkiler olacağına inanıyorum. Yaklaşık 150 yıldır Bangladeş'le Gaziantep arasında reddedilemez bir ilişki var. Gaziantep'te üretilen halılar sayesinde Bangladeş neredeyse Türkiye'deki her eve girmiş durumda. Gaziantep bizim için çok özel bir şehir" şeklinde konuştu.

Açıklamalar sonrasında ziyaretten duyulan memnuniyetler dile getirilerek ziyaret anısına fotoğraf çekildi.