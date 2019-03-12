Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Ulusoy'dan, Rektör Tabakoğlu'na Ziyaret

Büyükelçi Ulusoy'dan, Rektör Tabakoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Ulusoy'dan, Rektör Tabakoğlu'na Ziyaret, System.String[]
EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusoy, TÜ'nün gerçekleştirdiği çalışmalarla, özellikle Balkanlar'da, Türkiye'nin yükseköğretim mihmandarlığını üstlendiğini belirtti.

Verilen eğitimin sadece akademik çerçeve ile sınırlı kalmadığını, öğrencilerin tüm alanlarda eşsiz birikimler kazanarak yetişmiş ve kendini geliştirmiş bireyler olarak hayata hazırlandığını aktaran Ulusoy, "Gösterdikleri çaba nedeniyle Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ekibine teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi ile devam eden ortak projelerimiz var. Bu projelerde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu da üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Büyükelçi Ulusoy, üniversitenin şeref defterini de imzaladı.

Ziyarette, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ile TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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